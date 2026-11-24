Caprera nel mirino: Punta Rossa ai privati riaccende la polemica a La Maddalena

La polemica sulle potenziali privatizzazioni nell’arcipelago di La Maddalena continua ad infuriare sul caso di Punta Rossa a Caprera. Tanti gli interrogativi sollevati da gran parte dei residenti. Dopo l’approfondimento dei giorni scorsi, il dibattito cittadino si concentra ora su come la Regione vuole gestire il compendio. La questione centrale riguarda la delibera regionale che apre alla concessione ai privati per una durata cinquantennale. Sollevando forti perplessità tra residenti e operatori locali riguardo al futuro del promontorio e alla salvaguardia del patrimonio pubblico.

L’origine della vicenda

L’origine della vicenda risale agli atti amministrativi avviati negli anni scorsi, quando la Giunta regionale ha stabilito di mettere a gara la vecchia batteria militare. Come evidenziato dalle carte istituzionali, tale pianificazione si inserisce in un percorso strategico più ampio. Voluto per fronteggiare la crisi socio-economica del territorio maddalenino. Duramente colpito in passato dalla dismissione delle attività della Marina Militare e, soprattutto, dalla mancata realizzazione del G8 del 2009. Una ferita che ha spinto le istituzioni a cercare nuove forme di partenariato pubblico-privato per recuperare i beni immobiliari in stato di abbandono. Il progetto prevede che il soggetto privato si occupi del restauro e della gestione degli spazi. In cambio ci sarà il pagamento di un canone, ottenendo la disponibilità dell’area per mezzo secolo. Nel corso del tempo, il perimetro iniziale è stato ampliato con l’inclusione di ulteriori terreni e la destinazione d’uso è stata formalmente orientata in senso turistico-ricettivo.

Le zone d’ombra nei documenti

Tuttavia i documenti sembrerebbero rivelare diverse zone d’ombra che alimentano il malcontento della comunità. Nei documenti ufficiali non è indicata l’estensione esatta in ettari del compendio. Solo i riferimenti catastali, sebbene stime giornalistiche collochino l’area intorno ai settanta ettari, pari a circa il cinque per cento dell’intera superficie di Caprera. Non si tratta di una porzione marginale, ma di un promontorio strategico che custodisce fortificazioni storiche come l’Opera Punta Rossa del 1866 e il parco delle armi subacquee. Oltre a rappresentare il passaggio obbligato verso alcune delle spiagge più frequentate e amate sia dai maddalenini sia dai turisti.

Tra gli aspetti critici sollevati figurano l’assenza di riferimenti chiari negli atti in merito agli usi civici gravanti sui terreni, le modalità di libero accesso alle strade comprese nella concessione, definite genericamente come “regolate e contingentate”. Infine, l’impatto economico che una nuova struttura ricettiva di lusso all’interno del Parco potrebbe generare sugli alberghi, sui bed and breakfast e sul mercato degli affitti in paese.

La situazione attuale

La situazione politica attuale vede la Giunta Todde ereditare un dossier complesso senza che siano ancora state esplicitate le linee guida definitive, mentre i fabbricati e le fortificazioni storiche continuano a subire processi di degrado e crollo. L’amministrazione comunale e quella regionale restano legate da un accordo di collaborazione volto a coordinare la variante urbanistica e le procedure di gara, prevedendo tra l’altro che una quota pari al dieci per cento del canone venga destinata alle casse comunali.

Nonostante la dichiarata volontà di non ostacolare il recupero e la messa in sicurezza di un patrimonio architettonico di inestimabile valore storico e paesaggistico, la cittadinanza e gli operatori commerciali e turistici chiedono maggiore trasparenza. La comunità maddalenina non si oppone al recupero di Punta Rossa, ma esige risposte puntuali su quattro fronti decisivi: quanti ettari esatti conti l’area, quanta parte resti effettivamente libera, quanti posti letto siano previsti e quale verifica preventiva venga condotta sugli usi civici.

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