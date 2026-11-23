Ore di disagi per i passeggeri di un traghetto dirottato a Olbia per Genova.

Ancora un’odissea per chi viaggia nel Nord Sardegna sul fronte dei servizi legati ai collegamenti marittimi. A segnalare l’ennesima criticità sono i passeggeri, che nella serata di ieri, 23 novembre, si sono trovati diverse ore bloccati nel traghetto dirottato a causa del forte vento. Il viaggio sarebbe dovuto iniziare alle 20.30 dal porto di Porto Torres con destinazione Genova, ma a causa del maltempo la partenza è stata dirottata sullo scalo di Olbia. Una volta raggiunto il porto gallurese, però, i disagi non sono terminati ma si sono trasformati in una vera e propria prova di resistenza.

Cosa è successo.

La partenza della nave per il capoluogo ligure, anch’essa originariamente prevista per le 20.30, ha accumulato un pesante ritardo lasciando i viaggiatori fermi in coda per ore. Oltre alla frustrazione per l’attesa, i passeggeri si sono ritrovati senza servizi essenziali. “Non riuscivo ad andare nemmeno in bagno perché fermi ore in coda”, ha raccontato una passeggera.

Intorno alle 22.20 il traghetto risultava ancora fermo nel porto di Olbia, rendendo incredibile e faticoso il rientro verso il continente. L’episodio si inserisce in una scia di disagi che sta mettendo a dura prova chi si muove nel Nord Sardegna e arriva appena un giorno dopo il precedente del 22 novembre sempre nello scalo olbiese, quando la nave Zeus Palace della Grimaldi arrivata da Livorno aveva visto bloccarsi un garage per un guasto tecnico alla rampa del ponte numero quattro, costringendo diversi passeggeri a lunghe ore di attesa a bordo tra impegni saltati, spese extra per i taxi e l’ipotesi di azioni legali.

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