Il sequestro di borse false nel centro di Olbia.

Un deposito nascosto nel centro di Olbia, decine di scatoloni pieni di articoli contraffatti e un secondo appartamento nel quale sono state trovate diverse sostanze stupefacenti. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di oltre 1.700 prodotti e alla denuncia di 5 persone alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

Il magazzino nascosto nel centro cittadino.

L’indagine è stata portata avanti dai militari del Gruppo di Olbia, nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione dei marchi e di tutela del Made in Italy. I finanzieri hanno individuato all’interno di un’abitazione privata, situata nel centro cittadino, un vero e proprio deposito destinato alla conservazione della merce illegale. Durante la perquisizione sono stati scoperti numerosi scatoloni contenenti borse, gadget e articoli di pelletteria che riproducevano fedelmente i prodotti di alcuni dei più noti marchi internazionali del lusso, tra cui Gucci, Prada, Fendi, Christian Dior e Louis Vuitton. Nell’immobile vivevano due cittadini senegalesi, che non hanno potuto fornire documentazione in grado di giustificare la provenienza e la detenzione degli articoli.

Prodotti contraffatti sempre più simili agli originali.

A colpire gli investigatori è stato anche il livello di accuratezza delle imitazioni. Gli articoli erano realizzati per riprodurre non soltanto l’aspetto dei prodotti originali, ma anche le confezioni e i dettagli utilizzati dalle case di moda. La merce era infatti accompagnata da shopper, scatole con i relativi loghi e persino certificati di garanzia e autenticità falsi. Un sistema studiato per rendere i prodotti ancora più credibili e ingannare i potenziali acquirenti, facendo apparire autentici articoli che in realtà erano contraffatti.

Droga trovata in un secondo appartamento.

I controlli sono stati successivamente estesi a un’altra abitazione riconducibile allo stesso proprietario, occupata da tre cittadini gambiani. In questo caso, con il supporto dell’unità cinofila antidroga, i finanzieri hanno individuato e sequestrato circa 90 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish e 11 grammi di cocaina.

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Cinque persone denunciate.

Al termine dell’operazione sono stati complessivamente deferiti alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania cinque cittadini extracomunitari, tutti regolarmente presenti in Italia e senza occupazione. Le contestazioni riguardano, a vario titolo, l’introduzione nello Stato e la commercializzazione di prodotti con segni falsi e la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento ha consentito di individuare a Olbia una base logistica utilizzata per custodire e gestire un consistente quantitativo di merce contraffatta, destinata alla commercializzazione.

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