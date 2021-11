Il drammatico ritrovamento a Padru.

Si sono concluse drammaticamente le ricerche di Giancarlo Serra, il 69enne scomparso ieri sera dalle campagne di Padru. Il corpo è stato trovato questa mattina nelle campagne di Budò, luogo dalla quale si erano perse le tracce. L’uomo era cardiopatico e non si esclude che ad ucciderlo possa esser stato un malore.

Serra era arrivato da Assemini a Padru dov’era ospite di alcuni amici. Ieri mattina era uscito per cercare funghi e da allora non si è più avuta nessuna notizia. Subito dopo la denuncia di scomparsa era scattato il piano di ricerche. La zona è stata setacciata dagli agenti del corpo forestale, dai vigili del fuoco, che hanno dispiegato uomini e droni, dai carabinieri, dai volontari della protezione civile e infine dagli uomini della compagnia barracellare. In mattinata il drammatico ritrovamento.