Tutto pronto a Olbia per la grande festa in onore di San Simplicio

La grande festa in onore di San Simplicio a Olbia.

Da martedì 12 a domenica 17 maggio si svolgeranno a Olbia i festeggiamenti in onore di San Simplicio, patrono della città e della Gallura, con un programma che intreccia celebrazioni religiose, eventi popolari e iniziative culturali distribuite nell’arco di sei giorni. La manifestazione interesserà diversi spazi urbani, dalla basilica dedicata al santo fino al parco Fausto Noce, passando per il lungomare e piazza San Simplicio.

Le giornate si apriranno con momenti legati alla tradizione religiosa, tra cui le messe quotidiane e i riti solenni previsti il 15 maggio, quando il vescovo Roberto Fornaciari presiederà la celebrazione principale dedicata al patrono. Nella stessa data si svolgerà la processione solenne, preceduta dall’esibizione dei gruppi folk e seguita dalla rassegna regionale del folklore.

Il programma civile prevede una serie di appuntamenti musicali e ricreativi. Nel parco Fausto Noce sono in calendario i concerti di Maria Luisa Congiu, dei New Trolls e di Mr Rain, mentre in piazza San Simplicio si alterneranno serate dedicate ai canti tradizionali e a rappresentazioni teatrali. Tra gli eventi sportivi e popolari figurano la remata della gioventù e il Palio della Stella, che si terrà in viale Isola Bianca con la benedizione di cavalli e cavalieri.

Accanto alle iniziative culturali e musicali trova spazio anche la tradizionale sagra delle cozze, accompagnata da stand gastronomici e dal luna park, elementi che da anni caratterizzano la festa cittadina. È previsto inoltre lo spettacolo pirotecnico sul lungomare che inaugura ufficialmente il calendario degli eventi.

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