L’incidente in prossimità del passaggio a livello di Lanusei.

Brutto incidente, questo pomeriggio, verso le 15, nel comune di Lanusei, in prossimità del passaggio a livello. Per cause ancora in corso di accertamento un 26enne, R. F., residente nel paese, è finito con la moto contro un’auto.

Il giovane è rimasto gravemente ferito ad un braccio e ad una gamba, per la quale rischia l’amputazione. È stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Cagliari ed è ricoverato in prognosi riservata.

(Visited 306 times, 306 visits today)