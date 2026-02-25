Un progetto di riciclo dei mozziconi per gli studenti a La Maddalena

I mozziconi di sigarette non inquineranno l’ambiente ma saranno al centro di un progetto di riciclo a La Maddalena. Una collaborazione tra istituzioni, aziende e nuove generazioni per trasformare un rifiuto altamente inquinante in una risorsa riutilizzabile. Nei giorni scorsi è stato ufficialmente presentato, presso le classi quinte dell’Istituto Nautico e dei Licei (Scienze umane, Linguistico e Scientifico), il nuovo progetto ambientale patrocinato dall’assessorato all’ambiente del Comune di La Maddalena.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la Cooperativa Isule e la società Re-Cig, punta a combattere l’abbandono dei mozziconi di sigaretta attraverso un sistema innovativo di recupero e trasformazione.

Il cuore operativo del progetto prevede l’installazione di cinque “smoker point” in punti strategici del territorio comunale. La particolarità dell’iniziativa risiede nel coinvolgimento diretto degli studenti, che saranno protagonisti di una sfida ecologica. L’obiettivo è raccogliere il maggior quantitativo possibile di cicche, che verranno poi inviate agli impianti di trattamento per essere trasformate in materiale plastico destinato alla produzione di oggetti di uso comune.

L’assessora all’Ambiente

Durante l’incontro con gli studenti, l’assessore all’ambiente, Federica Porcu, ha sottolineato l’importanza del binomio tra salute e tutela del territorio. Pur ribadendo la pericolosità del fumo, l’attenzione si è spostata sulla responsabilità individuale nello smaltimento dei rifiuti di sigaretta.

“Ho ribadito ai ragazzi, con chiarezza e fermezza, che fumare nuoce gravemente alla salute,” ha dichiarato l’assessore Porcu. “Proprio per questo è nostro dovere sensibilizzare anche chi sceglie comunque di fumare: un gesto responsabile nello smaltimento può renderlo meno dannoso per l’ambiente.”

L’assessore ha poi posto l’accento sulla necessità di modificare certe brutte abitudini che si concretizzano nel gettare, senza riflettere sulle conseguenze, i mozziconi di sigaretta. Un gesto apparentemente innocuo ma con conseguenze fortemente pregiudizievoli per l’ambiente.

“Gettare il mozzicone a terra è un gesto purtroppo abitudinario, spesso compiuto con leggerezza, ma capace di provocare danni gravi e duraturi. Conferire correttamente i mozziconi negli appositi raccoglitori significa tutelare il nostro territorio e contribuire concretamente a un reale percorso di economia circolare.”

L’iniziativa non si limita dunque alla semplice pulizia urbana, ma si inserisce in una visione più ampia di sostenibilità. Il messaggio della campagna, “Non lasciarmi in natura: io da sola non mi riciclo!”, richiama l’urgenza di un intervento umano consapevole per evitare che i residui plastici e chimici delle sigarette finiscano per contaminare irrimediabilmente il suolo e, soprattutto, il mare dell’arcipelago.

