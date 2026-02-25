Precetto pasquale per Marina e forze dell’ordine a La Maddalena

A La Maddalena il precetto pasquale interforze
Domani, giovedì 26 febbraio, a La Maddalena ci sarà il precetto pasquale interforze con Marina e forze dell’ordine. “La funzione religiosa inizierà alle ore 11.30 presso la Parrocchia di Santa Maria Maddalena”.
“La cerimonia sarà presieduta dal Parroco e Cappellano militare Don Umberto Deriu, vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari locali di La Maddalena e Palau, del personale militare e civile della base e di tutti i familiari, che sono invitati a partecipare a questa giornata di riflessione, spiritualità e commemorazione”.