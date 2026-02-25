Ferì la vicina con la fiocina a Golfo Aranci, prosegue il processo

Il caso della donna ferita con la fiocina a Golfo Aranci.

Una nuova perizia psichiatrica ha confermato che P. S., 63 anni di Golfo Aranci, era capace di intendere e di volere quando ha ferito gravemente la vicina P. C., 46 anni, con un fucile subacqueo, ma resta incapace di partecipare consapevolmente al processo. La psichiatra Claudia Granieri, ascoltata oggi 25 febbraio in Corte d’Appello a Sassari, ha ribadito quanto emerso in primo grado, senza pronunciarsi sulla pericolosità dell’uomo. Alla luce di ciò, il procuratore generale Maria Gabriella Pintus ha chiesto la sospensione del procedimento con l’applicazione di due anni di libertà vigilata, misura condivisa anche dall’avvocata di parte civile Cristina Mela, che assiste la vittima. La sentenza è attesa per il 25 marzo.

Il caso risale al giugno 2023, quando una lite tra vicini nelle case popolari di via Libertà a Golfo Aranci degenerò: P. S. aveva aperto una bombola del gas creando allarme, e durante l’intervento del marito della vittima, l’uomo esplose un arpione che colpì P. C. al volto, causando quasi la totale perdita della vista e un’invalidità dell’85%. Nel processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato, il tribunale di Tempio lo aveva assolto per vizio totale di mente, non condividendo le conclusioni del perito che lo riteneva capace di intendere ma non di partecipare al processo. Oggi P. S. è ospitato in una comunità, mentre la Corte d’Appello procede al secondo grado per chiarire definitivamente la responsabilità penale.

