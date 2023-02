Le multe a Olbia portano più di 1 milione di euro nelle casse del Comune

Quanto incassa Olbia per le multe.

Solo Olbia incassa circa 1 milione e 684.510.8 euro per le multe, con 27.75 euro di entrate pro capite. Lo dice l’ultima analisi raccolta sul portale di Openpolis, che ha anche tracciato una classifica sulle amministrazioni che incassano di più in Italia dalle sanzioni.

Tuttavia, Olbia non è tra le città italiane che incassano di più dalle multe ai cittadini. Il Comune è molto lontano dagli importi di grandi città come Firenze, Bologna, Padova, Milano e Genova, che occupano la top 10 dei comuni per entrate pro capite per controllo e repressione degli illeciti. La Sardegna è infatti tra le regioni meno “spietate” con i cittadini per quanto riguarda il numero di sanzioni, con entrate di 4.623.409.54 euro di una medio-grande città come Cagliari. Il Comune del “capoluogo” della Gallura si colloca quarto nell’Isola, dopo Alghero (3.063.281.82) e Sassari (2.047.982.95), per entrate.

Gli importi per comune in Gallura.

Quanto incassano i comuni delle città più piccole della Gallura? Ad Arzachena nel 2021 le entrate erano di 400.032.42 euro (22.54 pro capite), rispettivamente al secondo posto in Gallura. A Tempio le entrate per le multe erano di 107.531.14 euro e 8.07 pro capite, mentre a La Maddalena di 240.849.53 euro e 22.54 pro capite. A San Teodoro si è incassato 308.188.9 euro con ben 61.74 pro capite, mentre a Palau la somma di 129.913.18 euro (31.64 pro capite).