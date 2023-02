Lo Snack Bar 82 a Olbia in vendita.

Dopo anni di attività i proprietari del “Snack Bar 82” mettono in vendita il loro locale. Il bar, che si trova, sul lungomare di Olbia appena riqualificato, è uno degli esercizi storici della città. Purtroppo, per questioni organizzative, gli attuali gestori hanno intrapreso questa decisione, ma di far proseguire comunque la storica attività.

“Il nostro obiettivo è far sì che l’attività che con tanti sacrifici abbiamo finora portato avanti prosegua in maniera onesta e civile – dicono i proprietari – . Le circostanze che ci hanno condotto a questa scelta sono puramente questione di organizzazione e di priorità famigliari, perciò valuteremo attentamente il passaggio di consegna auspicando nella serietà e nel buon senso da parte di chi si proporrà come acquirente”.

Aperto dagli anni ’80, si tratta di un’attività commerciale ben avviata e dispone di una sala interna e una sala esterna già attrezzate e pronte per il regolare svolgimento del servizio. Lo storico Snack bar 82 offre inoltre numerosi servizi, dalle colazioni fino all’aperitivo passando per un breve sevizio di “snack” l’attività dispone già da anni di una clientela particolarmente affezionata oltre che educatissima.

Per qualunque necessità di carattere valutativo i proprietari comunicano che verranno prese in considerazione solo le richieste formali inviate alla seguente mail: customerexperience@blu.it .Non verranno presi in considerazione altri canali comunicativi”.