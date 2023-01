Grave lutto a Calangianus, muore un bambino di soli 4 anni

Grave lutto a Calangianus.

Un grave lutto ha colpito Calangianus. Avrebbe dovuto compiere 5 anni, il piccolo Marcello ma una malattia se lo è portato via. Una notizia che ha sconvolto il piccolo paese della Gallura, che non riesce a darsi risposte per questa tragedia.

La sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore nella piccola comunità gallurese e sono tanti i messaggi di vicinanza che la famiglia del bimbo sta ricevendo in questo momento. Anche Il Comune si è stretta al grave lutto e al dolore che ha colpito la famiglia del piccolo. “Insieme all’amministrazione comunale ed all’intera comunità di Calangianus, ci stringiamo al grave lutto ed all’immenso dolore che ha colpito la famiglia per la scomparsa del piccolo Marcello”, dichiara il sindaco Fabio Albieri nel suo account ufficiale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui