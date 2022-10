Chi era il medico morto di incidente a Tempio.

Si chiamava Marzio Arras il motociclista morto a 68 anni nel terribile incidente stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio nella strada che collega Tempio con Aglientu.

Arras era un medico in pensione con la passione per i motori, in particolare per le due ruote. Una tragedia che ha colpito Tempio Pausania, dove il 68enne abitava e dove aveva lavorato per anni, in qualità di dirigente medico chirurgo all’ospedale Paolo Dettori. L’uomo era andato in pensione, nel 2019, dopo 43 anni di attività nel presidio cittadino.

La dinamica dell’incidente.

E’ in corso di accertamento il terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16, in località Scupetu. L’uomo è uscito di strada, perdendo il controllo del mezzo e cadendo sull’asfalto. Un impatto violentissimo, tanto che per l’ex medico non c’è stato nulla da fare: il 68enne è morto sul colpo. Inutili si sono rivelati infatti i tentativi di rianimazione di Arras, da parte degli operatori sanitari giunti sul posto.

Sul luogo della tragedia è intervenuta un’ambulanza medicalizzata e l’elisoccorso. I soccorsi, tuttavia, sono stati allertati mezz’ora dopo da un passante. Non risultano coinvolte, al momento, altre auto, mentre sull’asfalto erano evidenti i segni di una fuoriuscita autonoma dalla strada.

