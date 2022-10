La tragedia sulla strada di Tempio Pausania.

Tragedia sulla strada per Tempio Pausania. In località Scupetu, un medico di 68 anni ha perso il controllo della moto uscendo di strada. L’impatto sull’asfalto è stato violentissimo ed è morto sul colpo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata e l’elisoccorso. Gli operatori sanitari hanno tentato di riportarlo in vita con le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

Stando ad una prima dinamica, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 16. I soccorsi, tuttavia, sono stati allertati mezz’ora dopo da un passante. Escluso, al momento, l’impatto con un’altra auto, mentre sull’asfalto erano evidenti i segni di una fuoriuscita autonoma dalla strada. Il medico, molto conosciuto a Tempio Pausania, lavorava all’ospedale Paolo Dettori ed era andato da poco in pensione.

