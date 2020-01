È morto il 76enne investito a Badesi.

Si è spento la scorsa notte, Paolo Canavese, il 76enne investito in centro a Badesi. Mentre attraversava via Nazionale, un auto lo ha travolto.

Rapidi i soccorsi del personale sanitario del 118, che hanno cercato di rianimarlo sul posto. L’uomo, gravissimo, è stato accompagnato all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari dove si è deceduto durante il trasporto.

L’investitrice che dalle prime risultanze non andava particolarmente veloce, subito dopo il fatto, era scesa a prestare soccorso al ferito raccontando ai militari dell’Arma di non aver visto l’anziano. La donna, una 41enne di Badesi, è risultata positiva all’alcoltest. Perciò è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Valledoria, guidati dal capitano Sergio Pagliettini, per omicidio stradale. Si trova attualmente agli arresti domiciliari.

