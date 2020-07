Il malore in spiaggia a Pittulongu a Olbia.

Un’altra tragedia in spiaggia, questa mattina, verso le 10,30, questa volta a Pittulongu, la spiaggia di Olbia. Subito dopo essere uscito dall’acqua un uomo di 79 anni, Matteo Pattitoni, originario di Calangianus, residente in città, si è sentito male. I soccorsi immediati non hanno potuto fare nulla.

È stato portato a riva, mentre arrivava l’ambulanza del 118. I tentativi di rianimarlo purtroppo non sono serviti a nulla. Sul posto anche i carabinieri.

