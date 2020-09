Il pensionato morto a Narbolia.

Un pensionato è morto schiacciato dal suo trattore nelle campagne di Narbolia, in provincia di Oristano. Secondo le prime informazioni, quando sono arrivati i soccorsi, per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

L’uomo, Mario Zucca, stava lavorando, questa mattina, con il trattore in un appezzamento di terreno. I familiari, non vedendolo rientrare per il pranzo, hanno dato l’allarme. Ma i soccorsi si sono dimostrati inutili.

