Il coronavirus in Costa Smeralda.

Dopo il New York Times anche il quotidiano inglese The Guardian parla dell’estate in Costa Smeralda e del focolaio partito dalla movida dei locali. Lo fa per celebrare il “modello Lazio”, ovvero la reazione avuta oltre Tirreno per fronteggiare l’esplosione dei contagi, con l’allestimento del sistema di tamponi agli arrivi direttamente al porto di Civitavecchia.

Ma nel servizio di The Guardian non manca nemmeno una velata critica all’estate in Costa Smeralda, dove viene detto come “discoteche, bar e socializzazione irresponsabile sono accusati di un forte aumento dei casi tra i vacanzieri”. Nell’articolo viene dato conto della positività al coronavirus di Flavio Briatore e Silvio Berlusconi, così come dei casi accertati.

The Guardian elogia, invece, la Regione Lazio e la sua risposta “dopo un’ondata di casi, che sono stati per lo più legati ai giovani in vacanza sulla Costa Smeralda”.

