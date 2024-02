Ragazzi realizzano un grande murale “magico” ad Arzachena, ecco perché

Il nuovo murale di Arzachena sarà dedicato ad ”Alice in Wonderland”.

Riempire una parete vuota con una storia da raccontare. Alcuni adolescenti dai 16 ai 19 anni stanno realizzando un grande murale ad Arzachena. Si intitola “.. tutti i migliori sono matti” ed è una dedica alla fiaba di Alice in Wonderland.

Sono 6 i giovani che lo stanno realizzando, ovvero Valentina Molina, Chiara Sanna, Nicole Tali, Claudia Mancosu, Matteo Sanna e Federico Amadori, sotto la direzione artistica di Micaela Pisciottu. La parete è stata liberata completamente dalla potatura degli oleandri nel parchetto in via Porta. Il murale sarà visibile solo in alcuni momenti dell’anno, come una magia, in base alla crescita delle piante.

Un lavoro con grande spirito da parte dei giovani, che ogni sabato saranno impegnati nel completamento dell’opera, grazie al progetto di alternanza scuola – lavoro in collaborazione con il liceo artistico De Andrè.

