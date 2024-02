Karol e Giuseppe, ricerche difficili col muro di omertà dei loro coetanei

La scomparsa di Karol e Giuseppe ancora avvolta nel mistero.

Una fila di ”non so niente” da parte dei coetanei di Karol e Giuseppe, i ragazzi di Olbia scomparsi nel nulla la sera del 25 gennaio 2024. Il caso approda prima a ”Pomeriggio 5” e poi a ”La vita in diretta”, con gli appelli delle famiglie, disperate perché i loro ”bambini” non tornano a casa, ma anche perché nessuno vuole parlare.

Il servizio de “La vita in diretta” si concentra proprio su quel muro di omertà che rende difficile portare ad una pista concreta per trovare i due giovani olbiesi. “Sì, ma non devo dire niente”, dicono alcuni ragazzi intervistati dai microfoni della trasmissione di Rai1, con tono impaurito e anche innervosito.

“Boh, roba loro, cavoli loro”, dice un altro adolescente.

Prende sempre più piede l’ipotesi che i due ragazzi siano finiti in un brutto giro, qualcosa di molto grande, stando ai gravi silenzi dei loro coetanei.

Sembra la Sicilia impaurita da Cosa Nostra, ma siamo, in piena Gallura, a Olbia, a pochi chilometri di distanza dal centro storico. Una città dove la mafia non è storicamente radicata. Eppure c’è qualcosa di grande che deve restare nascosto, pure dagli adulti. Un eco di non so niente, accompagnato da segnalazioni di avvistamenti in tutta Italia, che si sono rivelati tutti falsi.

