Investimenti a 5 stelle per Delphina hotels, presentati alla BIT di Milano

Delphina hotels & resorts aprirà nuove strutture.

Delphina hotels & resorts rafforza la sua offerta “five stars” con un piano che arricchisce la proposta di alto livello per famiglie dell’Hotel Marinedda a Isola Rossa, la ristrutturazione delle Junior Suite Cardinal dell’Hotel Capo d’Orso e il lancio di una nuova villa con piscina privata a Isola Rossa.

La proposta “5 stelle in libertà 2024” sarà presentata alla BIT da domenica 4 febbraio. Il gruppo alberghiero gallurese, specialista delle vacanze nel Nord Sardegna, festeggerà alla fiera del turismo di Milano i premi internazionali della rivista di viaggi Condé Nast Traveler, i Reader’s Choice Awards 2023, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore.

Inserito nella Top 25 Resort in Europa, il Resort Valle dell’Erica a Santa Teresa Gallura è immerso in un parco mediterraneo di ben 28 ettari e 1400 metri di costa davanti alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena e l’Arcipelago corso. Premiata anche l’offerta benessere dell’Hotel Marinedda a Isola Rossa, inclusa da Condé Nast Traveller UK tra le Best Destination SPAs al mondo.

Ristrutturazioni e implementazione dell’offerta del segmento luxury a Palau, Hotel Capo d’Orso 5*

Al centro degli investimenti anche l’offerta dell’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA 5* a Palau, l’unico hotel in Sardegna incluso dal The Telegraph nella selezione “The best beach hotels in Italy 2023”. Un elegante boutique hotel con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera e la Costa Smeralda, con spiagge, marina privata, centro Thalasso & SPA e ristoranti esclusivi. Tra le novità 2024, la completa ristrutturazione delle Junior Suite Cardinal Vista Mare in elegante stile sardo contemporaneo, pensate per soddisfare le esigenze del segmento di mercato di fascia alta, a pochi metri dai solarium sul mare e dal centro benessere. Un percorso di potenziamento dell’offerta luxury già avviato nel 2023 che ha portato al rinnovamento completo della palestra panoramica con attrezzature Technogym e al rafforzamento dall’offerta golf con un simulatore per giocare virtualmente sui campi più prestigiosi al mondo.

La nuova Villa Lentischio Vista sul Golfo con piscina privata a Isola Rossa

La collezione di Ville dell’Hotel Torreruja a Isola Rossa si arricchisce della Villa Lentischio: circa 180 mq più 100 mq di verande coperte con solarium, piscina privata esterna con vista sul Golfo dell’Asinara. La Villa Lentischio è circondata da una grande veranda, patio esterno e aree attrezzate per il barbecue. Arricchita da arredi moderni e ricercati, la villa assicura riservatezza e privacy, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi offerti dall’hotel, tra cui il Centro Thalasso & SPA Venere con piscine multifunzione di acqua marina riscaldata, ristoranti e area fitness all’aperto.

Delphina hotels & resorts

Premiata come migliore gruppo alberghiero italiano e gruppo alberghiero indipendente più green al mondo agli ultimi World Travel Awards, la catena alberghiera sarda da oltre 30 anni gestisce e commercializza direttamente 12 hotel tra 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara e offre un’accoglienza legata al territorio che rispetta l’ambiente e valorizza uno stile di vita sano, la cultura e l’enogastronomia dell’isola.

Nuovi investimenti a Isola Rossa, Hotel Marinedda Thalasso & SPA 5*

Affacciato sul Golfo dell’Asinara, immerso nella natura unica, l’Hotel Marinedda rafforza la sua anima family-friendly grazie a importanti investimenti che puntano all’ampliamento degli spazi e dei servizi dedicati alle famiglie con bambini. A partire dalla nuova Area Family con suite e family suite immerse nel verde arredate in stile mediterraneo, vicine ai servizi dedicati ai più piccoli. Raddoppiano anche gli spazi per i bambini con ristorante dedicato piscina, giochi, attività sportive e un servizio Miniclub gratuito attivo 12 ore non-stop, 7 giorni su 7. Potenziato anche il servizio Junior Club con la possibilità di praticare numerose attività sportive come lezioni collettive di calcetto, padel, tennis, minibasket e tiro con l’arco.

