Badesi si arricchisce di un nuovo murale dedicato ai bambini di un tempo

Un nuovo murale a Badesi.

Badesi ha un nuovo bellissimo murale. Ad arricchire un’altra via del paese è l’artista sardo Gavino Spezzigu, che ha postato le sue immagini concluse sulla sua pagina ufficiale, ottenendo tantissimi complimenti per il nuovo lavoro portato a termine.

Il nuovo murale, che riporta la citazione dell’artista Maria Lai, è dedicato ai bambini sardi, quelli che giocavano in strada con i tradizionali e semplici giochi dell’epoca. Bambini che hanno corso le strade di Badesi e che oggi non ci sono più. “Un murale che ha l’intento di far incuriosire i bambini di oggi e di far rivivere le emozioni nei ricordi ai bambini di ieri”, ha spiegato l’autore sulla sua pagina.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui