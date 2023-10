La magia della musica nella parrocchia di Olbia.

Nel contesto culturale e artistico di Olbia, un’occasione unica e imperdibile è in programma per il prossimo 29 ottobre. La scuola civica di musica darà il via a una serie di concerti straordinari che porteranno il pubblico in un viaggio sonoro indimenticabile con il titolo “I suoni del vento e del mare“. L’evento straordinario si terrà nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora de La Salette e inizierà alle ore 19, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

La serata sarà un’occasione per immergersi nell’arte della musica, lasciandosi cullare dai suoni che evocano la natura stessa: il vento e il mare. Sarà un’opportunità per ascoltare le melodie che catturano l’essenza di questi elementi primordiali e che rappresentano un’ode alla bellezza della Sardegna.

“La nostra scuola civica di musica propone anche quest’anno la sua rassegna concertistica d’autunno – commenta l’assessore alla Cultura Sabrina Serra -. Accompagniamo l’inizio del nuovo anno didattico con questi concerti nei quali si esibiranno ottimi musicisti. Invitiamo tutti a partecipare, per trascorrere un po’ di tempo insieme e accompagnati dalla buona musica“.

