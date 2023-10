La preoccupazione per gli ex lavoratori Air Italy.

Il consigliere regionale Roberto Li Gioi, Movimento 5 Stelle, esprime preoccupazione per il futuro dei lavoratori ex Air Italy, i quali non riceveranno più la Naspi tra giugno e settembre 2024. Tuttavia, c’è ancora una possibilità legata all’affidamento dei due hangar ex Meridiana Maintenance nell’aeroporto Costa Smeralda. Il capitolato che regola questa assegnazione sembra includere una clausola importante che favorirebbe il ricollocamento dei lavoratori ex Air Italy, richiedendo che il soggetto affidatario assuma dal bacino locale di maestranze.

“Anche l’ultimo aiuto ha i mesi contati: tra giugno e settembre 2024 gli ex lavoratori Air Italy non riceveranno più la Naspi, e a quel punto il dramma occupazionale in Gallura sarà ancora più serio – afferma il consigliere -. In questo scenario, tuttavia, uno spiraglio ancora c’è, e riguarda l’affidamento dei due hangar ex Meridiana Maintenance dell’aeroporto Costa Smeralda, per i quali la partita è ancora aperta e tutta da giocare. La manifestazione di interesse alla quale hanno partecipato diverse società interessate all’affidamento di Avio 1 e 2 è un’occasione che non possiamo permetterci di perdere”.

“Il capitolato che regola l’affidamento degli hangar sembrerebbe prevedere un’importante clausola per il ricollocamento dei lavoratori ex Air Italy del settore ancora in attesa di occupazione, ovvero che il soggetto affidatario attinga dal bacino di maestranze locali. Una grande opportunità che risolleverebbe le sorti di un comparto fondamentale per Olbia ma soprattutto del futuro di tante famiglie olbiesi che dalla liquidazione di Air Italy si sono trovate in grave difficoltà. Per questo – conclude – ritengo che le trattative debbano tenere in debita considerazione l’offerta di chi ha già dato prova concreta di volere assumere personale di volo e di terra attingendo dal bacino ex Air Italy”, conclude.

