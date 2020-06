La decisione in accordo con la Regione.

Nuovo decreto che riattiva tutti i voli e i collegamenti marittimi nazionali da e per la Sardegna già da oggi 5 giugno. Una decisione improvvisa che ha anticipato lo sblocco che sarebbe dovuto avvenire il 12 giugno.

Fino a quella data infatti erano stati autorizzati solo voli in continuità territoriale per residenti o turisti per Roma o Milano. Stessa decisione anche per quanto riguarda i collegamenti marittimi da e per la Sardegna: si potrà viaggiare su tutte le tratte nazionali disponibili.

La decisione della ministra De Micheli è stata presa “valutando il flusso di passeggeri dal giorno 3 giugno e considerata la presenza di collegamenti marittimi aggiuntivi anche su linee di traffico non soggette a onere di servizio pubblico e che operano a libera prestazione, ha ritenuto in accordo con la Regione Sardegna di anticipare al 5 giugno la riapertura dei collegamenti marittimi, oltre che quelli aerei, per tutti i passeggeri”.

(Visited 540 times, 541 visits today)