Troppo vento, dirottate a Olbia le navi per Porto Torres

Le navi sono arrivate al porto di Olbia più riparato dal vento.

Disagi in Sardegna a causa del vento di maestrale che ha raggiunto una velocità fino a 80/90 chilometri orari. Per queste condizioni meteo avverse, i traghetti provenienti da Genova e diretti a Porto Torres sono stati deviati al porto Isola Bianca di Olbia, considerato più riparato dal vento forte.

Questa modifica delle rotte dei traghetti e degli attracchi è stata estesa anche per giovedì 18 e venerdì 19 aprile, a causa delle previsioni che indicano la persistenza del vento intenso. Anche se non si sono verificati danni significativi, i vigili del fuoco sono intervenuti in alcune zone della Sardegna per affrontare eventuali emergenze legate al maltempo.

