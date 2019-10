Navi della Tirrenia da Olbia, impossibile prenotare dopo il 31 dicembre

Preoccupazione anche per la continuità territoriale dopo luglio 2020.

Disagi per chi sta programmando un viaggio con la compagnia Tirrenia. La società infatti non ha ancora messo in vendita i biglietti per il prossimo anno.

Da quanto si apprende i biglietti per il 2020 saranno messi in vendita nei prossimi giorni, ma c’è un altro problema: i biglietti verranno messi in vendita fino a metà luglio, quando scadrà il bando della continuità territoriale marittima.

Il rischio di viaggiare dopo quella data in condizione di libero mercato è più di un’ipotesi visto che il nuovo bando deve ancora essere pubblicato e tutto sembra fermo.

Inoltre negli ultimi giorni prende sempre più piede la possibilità di un taglio, o comunque di una riduzione di alcune rotte che la compagnia ritiene meno redditizie.

(Visited 1.097 times, 1.101 visits today)