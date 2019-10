La segnalazione di una cittadina.

E’ stata danneggiata la piccola ma caratteristica cappella dedicata a Sant’Antonio, che si trova lungo via Vittorio Veneto a Olbia. A renderlo noto è una cittadina di Olbia, che con grande dispiace ha pubblicato le foto di alcuni rosari buttati per terra. Sicuramente sono stati tolti dalle loro custodie e scaraventati a terra.

Un atto giudicato grave e ignobile da centinaia di cittadini. In molti non si spiegano il perché di questi gesti. Già oggetto di atti vandalici in passato l’icona è da sempre molto venerata nella comunità. Un gesto vandalico che non è neppure giustificato dal tentativo di furto.

