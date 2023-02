Maltempo e neve oltre i 500 metri, è allerta meteo in Gallura

L’allerta meteo della protezione civile in Gallura.

In Gallura è ancora allerta meteo per maltempo. La protezione civile della Regione ha emesso un avviso di criticità per rischio neve oltre i 500 metri, fino all’8 febbraio 2023, ore 12.

“A partire dalla giornata di domani – si legge nella nota – la temperatura alla quota barica di 850 hpa (circa 1500 m) scenderà al di sotto di -4 gradi sui settori orientali della Sardegna”. Le precipitazioni nevose interesseranno i comuni che si trovano sopra i 500 metri dal mare e “si conferma l’attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata”. La protezione civile ha ricordato anche che ci sarà nelle strade anche il rischio di formazione del ghiaccio, fino almeno alla mattina di mercoledì 8 febbraio.

