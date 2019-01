Arriva la neve, Tempio e Calangianus chiudono le scuole

L’arrivo della neve in Gallura.

La neve dovrebbe arrivare nel pomeriggio inoltrato. Non una quantità abbondante, ma abbastanza da creare disagi. Soprattutto alla viabilità se, trasformandosi in ghiaccio, con l’abbassamento delle temperature previsto nella notte, renderà scivolose le strade. I sindaci di Tempio e Calangianus hanno deciso di prevenire eventuali rischi e hanno ordinato la chisura delle scuole per la giornata di domani.

Inoltre, a Tempio, visto il clima invernale più rigido, rispetto alle scorse settimane, il Comune ha ufficializzato che il riscaldamento delle scuole verrà acceso alcune ore prima la mattina. Questo per garantire aulee più calde agli studenti. Nella zona costiera della Gallura, invece, dovrebbe alzarsi il vento nelle prossime ore.

(Visited 1.359 times, 1.362 visits today)