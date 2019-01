Il fallimento del Policlinico Sassarese.

Il Policlinico Sassarese, la struttura sanitaria che si trova nel capoluogo del Nord Sardegna, la prima clinica privata nata in Sardegna, è ufficilamente fallito. Il Tribunale di Sassari ha rigettato la richiesta di concordato preventivo, presentata dalla società che gestisce la Casa di cura, ed emesso la conseguente sentenza.

Secondo i giudici, i debiti accumulati sono troppo alti, per potere essere ripianati con la cessione dell’azienda. L’ospedale potrà continuare ad operare, in esercizio provvisorio, per i prossimi sei mesi, in attesa dell’udienza che esaminerà lo stato passivo della società.

La notizia è stata accolta con sorpresa a Sassari. Le tre single sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno convocato un’assemblea straordinaria dei dipendenti del Policlinico per discutere sulle eventuali azioni da intraprendere. Nella struttura prestavano servizio 200 addetti solo fino a pochi mesi fa.

