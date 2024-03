a Olbia è attiva l’associazione “New generation on the wave”

A Olbia è nata la nuova associazione “New generation on the wave”, a fine febbraio c’è stato un corso di formazione. Si è svolto all’Olbia Community Hub e nella Parrocchia di San Ponziano. L’associazione è nata nell’ambito dell’omonimo progetto predisposto in partenariato dai Comuni di Olbia e Pontedera, finanziato dal Consiglio d’Europa.

Della formazione si è occupata Labint, impegnata da più di 30 anni in progetti di integrazione e insegnamento della lingua italiana agli stranieri. L’ha curata Riccardo Mariani, consulente per “Rete Metodi”, organizzazione indipendente che opera a livello nazionale. Durante due giornate, si sono toccati temi quali il welfare di comunità, reti di parternariato, competenze trasversali, agenti e patti di comunità. C’è stato anche un approfondimento su codice del terzo settore, coprogrammazione e coprogettazione in ambito sociale.

Sharon Guzman, presidente dell’Associazione New Generation, ha dichiarato di essere “soddisfatta per l’opportunità offerta dal Comune di Olbia. Da domani si lavorerà con maggiore impegno e consapevolezza per realizzare interventi e attività a favore delle nuove generazioni della città”.

L’assessora alle Politiche sociali, Simonetta Lai, dichiara: “Sono da sempre convinta che la formazione e il confronto siano la strada per far crescere la comunità. La coprogettazione e la coprogrammazione sono argomenti affrontati nel corso e hanno come obiettivo il benessere dei cittadini: noi siamo impegnati a far sì che questo traguardo venga raggiunto”.

