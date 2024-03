Se ne va Giuseppe Deligia, storico sindaco di La Maddalena

La Maddalena dice addio a una pagina importante della sua storia recente: lo storico sindaco Giuseppe Deligia. A un passo dal 95esimo compleanno se ne va un democristiano che guidò il Comune maddalenino per ben cinque volte: la prima nel 1968 e l’ultima tra il ’91 e il ’92. All’inizio degli anni Settanta ebbe un ruolo fondamentale nell’apertura dell’ospedale Paolo Merlo. Durante l’ultimo mandato, invece, diede vita all’ancora solido gemellaggio con la città di Ajaccio. Nel 1991 il sindaco maddalenino Giuseppe Deligia e il suo omologo corso Charles Ornano strinsero quel patto di sangue tra due comunità geneticamente legate.

Ad annunciarlo è l’attuale primo cittadino dell’arcipelago. “Ciao grande Sindaco – scrive su Facebook Fabio Lai -. Non è solo un saluto istituzionale, ma anche personale fatto con tutto il cuore per la gran bella persona che sei stata. Oso dire, senza timore di smentita, “il Sindaco”. Con il tuo esempio, con i tuoi risultati ed il tuo senso delle istituzioni sei sempre stato un ammirevole esempio e stimolo per tutti i politici isolani“. Era amato da tutti e il sindaco Fabio lai lo saluta a nome dell’intera comunità maddalenina. “Grazie Giuseppe Deligia, grazie per tutto quello che hai fatto per la tua amata isola“.

