La nichelatura chimica: un rivestimento essenziale in campo industriale

Come funziona il processo di nichelatura.

La nichelatura chimica è uno dei processi fondamentali per prevenire la corrosione delle superfici in ambito aziendale. Qualsiasi industria tenda ad utilizzare macchinari di precisione. I motivi geometrici che derivano da questo processo permettono alle materie prime coinvolte in questo processo di essere più resistenti ed efficienti nella lunga durata.

Prima di procedere nel rivestire i vari materiali, come vetro, plastica o metallo, il nichel deve essere sottoposto ad un adeguato trattamento, in modo tale da poter attivare le reazioni chimiche necessarie a rendere il prodotto rivestito. Questo processo viene riconosciuto come riduzione catalitica e consente di depositare uno strato di lega nichel-fosforo sulla materia prima da rendere resistente. Il perfetto bilanciamento di questi due elementi permette di ottenere prodotti finali perfetti per essere inseriti nel comparto industriale.

La nichelatura chimica in campo strutturale: come agisce.

La nichelatura chimica porta con sé diversi vantaggi rispetto alle tradizionali tecniche di rivestimento. Lo spessore del nichel, ad esempio, è uniforme lungo tutta la superficie e i motivi geometrici che lo compongono consentono una maggiore durezza. Inoltre, lo stress compressivo viene ridotto ai minimi termini. Questo particolare permette alla nichelatura chimica di essere sfruttata in maniera particolarmente proficua nelle grandi opere strutturali. Ponti, strade e ferrovie ricorrono a materiali che hanno subito questo processo chimico. Fondamentale, in questo frangente, è diminuire quanto più possibile l’usura.

Alcuni procedimenti più attuali, come il Chenisil sviluppato da Argos, permette di ottenere, oltre che una eccellente durezza, anche un’elevatissima aderenza ad ogni tipo di superficie, anche quelle dalle geometrie più complesse. Questo particolare rivestimento viene ottenuto grazie ad una miscela di carburo di silicio e nichel chimico. Il risultato è un materiale rivestito da una superficie di straordinaria resistenza e longevità. In particolare, è in grado di resistere alle vibrazioni, rendendo il Chenisil la lega perfetta per sopportare le sollecitazioni.

In quali settori può essere utilizzata la nichelatura chimica?

La grande precisione di cui è composta la microstruttura del rivestimento in nichel-fosforo è dovuta alla lega utilizzata all’interno della soluzione. L’applicazione di diversi livelli di fosforo permette una maggiore flessibilità a questo processo, rendendo la nichelatura attuabile in un vasto numero di settori. Oltre alle opere pubbliche, la nichelatura viene sfruttata in ambito farmaceutico, agroalimentare e meccanico.

Spesso le aziende si affidano alla nichelatura chimica per aumentare la longevità dei propri macchinari. Questa particolare tecnica, infatti, si sposa perfettamente con gli strumenti di precisione. Il motivo geometrico che la nichelatura chimica fornisce consente di operare con accuratezza e di mantenersi nel tempo.

