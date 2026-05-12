Costa Smeralda, il mercato del lusso vale 800 milioni e cresce

Stabile il mercato immobiliare delle ville in Costa Smeralda.

Il mercato delle ville di lusso in Costa Smeralda vale 800 milioni di euro nel 2025. È quanto evidenziato dalla quinta edizione dell’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.

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Secondo lo studio, il valore delle case di lusso in offerta in Costa Smeralda ha mostrato una certa stabilità nell’ultimo anno, segnando un +1%. Il dato equivale all’1,1% del valore nazionale complessivo del mercato di pregio. Analizzando l’andamento dei principali indicatori dell’offerta di case di lusso in Costa Smeralda rispetto all’inizio del 2020, si notano andamenti discordanti.

I nuovi dati.

Il valore, infatti, pur essendo in crescita negli ultimi dodici mesi, è invece in calo del 4% negli ultimi sei anni. Superficie complessiva e numerosità degli annunci mostrano invece una crescita in tale periodo, rispettivamente del 13% e del 38%. Per quanto riguarda la composizione dello stock in vendita, le ville prevalgono, rappresentando il 68% dell’offerta complessiva, mentre gli appartamenti sono fermi al 32% del totale.

Il tempo per vendere una casa a Porto Cervo.

Ma quanto ci vuole per vendere una casa a Porto Cervo o in un’altra località della Costa Smeralda Passando all’analisi dei principali indicatori che descrivono il dinamismo del mercato, emergono dinamiche diverse tra time to sell – ovvero il tempo medio di rimozione di un immobile dal mercato – e time on market, che rappresenta l’anzianità media degli annunci in un determinato arco temporale. Tra l’inizio del 2020 e la fine del 2025, infatti, il primo è calato di quasi un mese (da 8,1 a 7,2 mesi medi), mentre il secondo è rimasto stabile, attestandosi a 12 mesi medi.

La domanda di ville.

Nonostante tutto la domanda è calata post pandemia. La pressione di domanda – intesa come il numero medio di contatto per annuncio – sugli immobili di lusso in Costa Smeralda evidenzia un calo del 12% rispetto all’inizio del 2020, soprattutto a causa di un’offerta in espansione, che ha ridotto la pressione sul singolo immobile. Il peso dei contatti complessivi nella zona rispetto al totale nazionale del comparto di pregio ammonta, alla fine del 2025, allo 0,3%.

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