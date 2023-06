Nizzi ha riottenuto la villa, ma la Procura chiede il giudizio

La Procura di Tempio va avanti per la sua strada e chiede il rinvio a giudizio di Settimo Nizzi per gli abusi edilizi nella sua villa di Golfo Aranci. Un anno fa il sindaco di Olbia è tornato in possesso della sua casa di Terrata, dopo il sequestro, i colpi di scena, il rischio demolizione parziale e il dissequestro.

Ma ora arriva la chiusura delle indagini e, come riporta La Nuova Sardegna, la Procura di Tempio chiede il giudizio per il Nizzi e di altri cinque coinvolti a vario titolo nella vicenda degli abusi edilizi.

