I controlli della Guardia costiera a La Maddalena.

Continuano delle attività svolte dai militari della Capitaneria di Porto di La Maddalena in materia di corretto utilizzo delle unità da diporto in occasione dell’inizio della stagione estiva. E’ stata avviata un’attività di controllo mirata a contrastare il fenomeno dell’utilizzo abusivo di natanti ed imbarcazioni da diporto impiegate in attività commerciale di trasporto di turisti lungo le coste dell’arcipelago maddalenino.

La Guardia costiera ha individuato e sanzionato numerose imbarcazioni che, “sostituendosi” alle unità da trasporto passeggeri che abitualmente conducono i turisti in escursione nelle Isole dell’arcipelago di La Maddalena, effettuando di fatto un’attività di noleggio abusivo, essendo adibite ad altra tipologia di attività.

Altre persone, con delle imbarcazioni abitualmente adibite ad uso privato, sono state invece “pizzicate” mentre effettuavano attività di noleggio occasionale senza aver tuttavia proceduto alle incombenze amministrative previste dal Codice della Nautica da diporto, svolgendo quindi l’attività nella totale illegalità.

Altre irregolarità sono stati riscontrate su numerose imbarcazioni da diporto che trasportavano a bordo più passeggeri di quanti ne potevano ospitare, superando i limiti consentiti dei certificati ed eludendo le norme in materia di sicurezza della navigazione anche con la mancanza delle dotazioni di salvataggio.

Numerose le irregolarità anche in materia di documentazione a corredo delle attività svolte dalle imbarcazioni e che attestano il possesso dei requisiti per poter svolgere le attività oltre che i permessi rilasciati dall’Ente Parco per poter operare all’interno delle acque maddalenine.

Dall’inizio della stagione estiva sono già state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari ad oltre 60mila euro elevando complessivamente oltre 70 verbali. Le attività di controllo, svolte sia in mare che a terra, si intensificheranno nei prossimi giorni e settimane, anche in concomitanza con il periodo più intenso della stagione estiva.

(Visited 75 times, 97 visits today)