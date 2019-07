Le nuove attività che hanno aperto a Cala Gavetta.

Un nuovo spirito imprenditoriale sta animando La Maddalena. Una nuova linfa commerciale che si insedia a Cala Gavetta, nello storico salottino, tanto apprezzato da residenti e turisti.

Uno spirito imprenditoriale accomunato dalla voglia di offrire servizi di qualità e più variegati. Dall’inizio dell’estate circa, infatti, sono state avviate diverse attività commerciali principalmente di food e beverage. Una di queste è “Zeus Faber”, una gastronomia tutta dedicata al pesce e ai prodotti di mare, che ha aperto in Corso Vittorio Emanuele.

“La mia idea è quella di proporre ai clienti il mio prodotto di pescheria, finito e sotto forma di gastronomia take away, ma con la possibilità di consumare anche sul posto. Mi sto impegnando per mantenere un livello di qualità eccelso, offrendo allo stesso tempo un livello di prezzo basso e accessibile. Questo per me è un sogno che si realizza, in quanto è un’idea che avevo in testa da un po’ di tempo”, spiega il titolare Antonello Barretta.

Un’altra attività nata recente è la “Taverna Baro’”, un locale improntato al “Made in Sardinia” e situato nella terrazza di Piazza Barone de Geneys e che affaccia proprio sul porto turistico.

“Il nostro locale è improntato al food tipico sardo. La taverna non è nè un bar, nè un ristorante. Si può comprare il prodotto al dettaglio, oppure sceglierlo direttamente per fare un aperitivo, mangiare un panino o salumi e formaggi o, perché no, fare una cena con un bel tagliere con delle tipicità selezionate da noi”, racconta Massimo Onni, che ha aperto la taverna insieme al suo amico Francesco Sulas.

C’è anche chi ha deciso di rinnovarsi, di creare qualcosa di diverso è complementare alla propria attività principale. È il caso della trattoria “I Curciareddi”, che ha ampliato la sua offerta con un locale nel quale si possono degustare piadine dolci. salate e crêpes.

Oppure come “Sette Otto Pesca”, la storica pescheria di Cala Gavetta che, dopo aver sperimentato l’aperitivo con le crudità, ha deciso di ampliarsi ed affiancare alla pescheria una vera e propria attività di ristorazione. Ovviamente, a base di pesce. Insomma, da Cala Gavetta parte una scossa positiva per il turismo e per la movida maddalenina.

