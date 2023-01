I nomi più particolari dati ai bambini in Gallura.

Non è Francesca, ma nemmeno Maria, Luigi, Antonio e Gavino. Anche in Gallura impazza la moda di dare nomi particolari o stranieri ai bambini. Non solo grazie all’aumento dell’immigrazione, che ha portato anche il territorio a diventare sempre di più multietnico. Ma anche agli italiani piacciono i nomi più insoliti, legandoli spesso a significati.

Una bimba, la prima nata in Italia nel 2023, chiamata Ilary Elettra ha scatenato l’ironia del web per l’associazione a due personaggi dello showbiz italiano, ma non è certamente il nome più insolito dato a un bebè. I primi a lanciare questa tendenza sono stati i vip, poi è la riscoperta di nomi stranieri ad aver fatto il resto. Fatto sta che anche in Gallura stanno perdendo sempre più quota i nomi italiani. Tra gli ultimi nati nel 2022, ci sono Savana Hope dato a una bambina, seguito da Crystal e Maria Amina.

Altri nomi stranieri e meno comuni dati agli ultimi nati nei vari paesi della Gallura sono Leila a una bambina e Aaron, Majd e Thomas a tre maschietti. Tuttavia, continuano a resistere i classici nomi sia per le bimbe che per i bambini. Aurora è uno dei preferiti in Sardegna, seguito da Leonardo, mentre alle nuove generazioni di genitori piacciono meno i nomi tipici sardi.

