Ancora caldo in Gallura e bagni a Cala Moresca.

Continua il caldo anomalo, con punte di 20 gradi in Gallura. Un clima insolito per gennaio, con temperature più simili al mese di aprile. Questa anomalia climatica, ha riportato le persone in spiaggia dove qualcuno più audace ha fatto pure il bagno.

In un video ripreso la mattina del 2 gennaio a Cala Moresca e postato sulla pagina ”Emozioni in Sardegna” si vedono alcune persone sul bagno asciuga. I bagnanti sulla spiaggia di Golfo Aranci hanno approfittato della giornata tiepida per fare una passeggiata e prendere il sole.

Non si sa quando arriverà il freddo in Gallura, ma le temperature sembrano in graduale diminuzione rispetto ai giorni scorsi dove la colonnina di mercurio ha toccato i 22 gradi. Domani infatti a Golfo Aranci la massima sarà di 18 gradi. Le temperature subiranno un lieve calo lunedì prossimo, ma il vero inverno non si sa quando arriva.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui