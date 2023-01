Sale anche in Gallura il prezzo del carburante.

Il nuovo anno inizia con una nuova stangata per gli automobilisti. Il governo Meloni ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise sul carburante con il conseguente aumento del prezzo a 18 centesimi in più al litro.

Una decisione che ha scatenato non poche polemiche, poiché questi aumenti vanno a incidere profondamente sui bilanci delle famiglie. Anche in Gallura e a Olbia è corsa alla stazione di servizio che costa di meno, i cui prezzi si possono consultare sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, dove sono presenti gli importi aggiornati dei distributori della zona.

Dove fare il pieno nei principali comuni in Gallura.

A Olbia fare il pieno costa più di 1,8 euro al litro, mentre alcuni distributori superano addirittura 2,2 euro al litro. I prezzi più bassi sono da Q8, Esso, Ciccio Service e Fiamma2000, mentre risultano più alti da Ip e Eni anche se è possibile pagare meno optando per il self service. Sul sito del ministero i prezzi sono aggiornati a oggi, con una mappa dove è possibile consultare dove è più conveniente fare il pieno.

Ad Arzachena, secondo un aggiornamento del Mise ad oggi, il distributore dove è più conveniente fare il pieno è la Esso nella ss 125 (self service), dove costa 1,826 euro e all’Eni in località Antoneddu, dove fare benzina costa 1,857 euro. Se il carburante dell’auto va a gasolio, anche in questo caso l’opzione migliore è optare per il self service. Il prezzo più basso è stato riscontrato nella stazione di servizio sulla strada provinciale 73, dove secondo l’ultima rilevazione costa 1,829 euro al litro.

A Tempio il carburante un po’ meno rispetto alle altre località più grandi del territorio. Fare benzina self service alla Tamoil costa 1,819 euro, mentre il gasolio 1,869 euro. All’Eni fare il pieno in self service costa 1,827 euro al litro, mentre per quanto riguarda il gasolio bisogna spendere 1,877 euro.

Fare benzina costa più caro a La Maddalena, dove i distributori sono due e gli ultimi prezzi aggiornati sfiorano i 2 euro al litro. Anche nel comune è possibile affidarsi al self service, dove sia alla Eni il prezzo si aggira sui 1,967 euro per fare benzina, mentre il gasolio si paga più caro (2,037 euro). Alla Esso la benzina costa 1,969 euro (self), mentre il gasolio 1,969 euro.

