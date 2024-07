Novamarine annuncia la consegna dei primi due gommoni del nuovo modello Bs 200

La Novamarine di Olbia annuncia di aver consegnato i primi due gommoni del nuovo modello BS 200 della linea lusso Black Shiver. Prenotati e comprati nel 2023. Il terzo gommone BS 200 acquistato sempre lo scorso anno verrà consegnato all’acquirente nel 2025.

Le caratteristiche del gommone Bs 200

“Il Bs 200, gommone del segmento pleasure della lunghezza di 20 metri, è dotato di interni particolarmente confortevoli. Grazie alle scelte progettuali dei piani della coperta che si trovano vicinissimi alla superficie dell’acqua, consentendo all’armatore un miglior contatto con il mare. Grazie al ridotto pescaggio, inferiore a 1 metro, il BS 200 garantisce la possibilità di godere di anfratti di costa con fondali bassi, e accedere con la prua dell’imbarcazione. Il modello viene inoltre proposto nella versione entrobordo con trasmissione con elica di superficie. La zona dinette, sotto l’ampio tetto che la copre per tutta la superficie, prevede un mobile funzionale alle esigenze di coperta con frigorifero, lavandino, cucina, stivaggio e piano d’appoggio, oltre a un gran numero di posti a sedere”.

“La prua, molto grande, è dotata di divano circolare, un ampio spazio prendisole e la zona pranzo. In sottocoperta si trova un’ulteriore dinette con un divano trasformabile in letto, un bagno con doccia separata e un mobile attrezzato con frigo, lavandino, cucina e piano di lavoro. Il tutto con climatizzatore interno. A poppa, infine, la barca è munita di piattaforma con comoda scala bagno e gli accessi al mare garantiti dalle porte laterali. Grazie all’accessoriata consolle di guida il mezzo viene reso affidabile e semplice anche per i meno esperti. Il BS 200 ha, inoltre, una velocità di crociera di 35 nodi, può raggiungerne una massima di 48 nodi e ospitare fino a 30 persone”.

Il ceo di Novamarine

“Aver ultimato e consegnato i primi due modelli di BS 200 per noi rappresenta un importante traguardo, nonché una conferma della validità della nostra produzione – commenta Francesco Pirro, ceo di Novamarine -. Nonostante le difficoltà che si sono accumulate nello scorso triennio rispetto al reperimento delle materie prime e al costo inflazionato delle stesse, i cantieri Novamarine hanno mantenuto operatività costante, senza mai trascurare la ricerca in materia di progettazione volta a migliorare e rendere sempre più unica l’esperienza dei nostri clienti. Questo modello in particolare rappresenta per noi la punta di diamante della linea Black Shiver ed è dedicato a tutti coloro che vogliono vivere il contatto con la natura e il mare senza barriere, ma in totale sicurezza e con assoluto comfort”.

