Gli studenti della Gallura e di Olbia tra i peggiori in Italiano

I risultati nelle prove di Italiano degli studenti in Gallura e a Olbia.

L’apprendimento della lingua italiana è un problema in Gallura e, in generale nel Nord Sardegna. Dall’ultimo rapporto Openpolis emerge un quadro agghiacciante riguardo ai risultati delle prove Invalsi degli studenti che vivono nel territorio. Sono tra i peggiori in Italia, assieme ad altre due regioni del Meridione.

Il nuovo studio di Openpolis, pubblicato il 9 luglio scorso, mostra come in Gallura e in Provincia di Sassari gli studenti di terza media nell’anno scolastico 2022-2023 hanno mostrato difficoltà serie nelle prove di italiano Invalsi. Il territorio è l’unico in Sardegna ad aver avuto risultati così scoraggianti da parte degli studenti e solo in Sicilia, Calabria, la Provincia di Prato e Napoli, i giovanissimi hanno ottenuto risultati così bassi.

Ancora troppi neet in Gallura.

In particolare, in Gallura, come in gran parte del Sassarese e dell’Isola, il fenomeno dei “neet“ continua ad essere una questione aperta. Si dicono neet quei giovani che non lavorano e non sono inseriti in alcun percorso di formazione. Hanno tra i 15 e i 29 anni e sono tagliati fuori dalle opportunità lavorative, ma anche culturali. Questi giovani sono il 20% della fascia 15-29 a Olbia e il 22,2% a Tempio Pausania.

Il fenomeno neet va di pari passo alle difficoltà di apprendimento mostrate dagli studenti, che spesso decidono di non proseguire gli studi. Ma la Gallura non è l’unico territorio colpito: la città di Sassari mostra una percentuale di neet superiore anche a quella di Olbia. I giovani che non studiano e non lavorano salgono al 26,9%.

