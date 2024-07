A Golfo Aranci torna la Festa del Gusto: cambio location e novità

La Festa del Gusto prende il via stasera a Golfo Aranci.

La tanto attesa Festa del Gusto Internazionale fa il suo trionfale ritorno a Golfo Aranci, celebrando la sua settima edizione in una location completamente nuova: Piazza Cossiga e non più il lungomare. L’atteso evento comincia questa sera, giovedì 11, fino a domenica 14 luglio, con alcune importanti novità.

Quest’anno la Festa del Gusto include anche le mascotte più amate del Cartoon Fest e del Cartoon Show. Ogni sera, verso le ore 19:45, i personaggi di Stitch e Super Mario incanteranno i piccoli ospiti con spettacoli divertenti e sessioni fotografiche. Mentre Stitch farà la gioia dei più piccoli, Super Mario conquisterà i cuori dei più grandi, garantendo momenti di puro divertimento per tutta la famiglia.

Sapori dal Mondo.

La Festa del Gusto e le novità.

Come ormai tutti sanno da anni, la Festa del Gusto Internazionale è uno spettacolo per il palato. Quest’anno, i visitatori potranno deliziarsi con un’ampia gamma di specialità culinarie provenienti da molti paesi del mondo. Tra le novità spicca lo stand dedicato alla cucina giapponese, accanto al gigantesco stand di street food europeo, che offrirà birre pregiate dal Belgio, pretzel freschi e i famosi waffel guarniti con gelato.

La delegazione brasiliana, guidata dal maestro churraschero Fisher Tomas Anderson, ritorna con le sue succulente grigliate, mentre gli argentini Vincenti e Provitinia porteranno il meglio della loro tradizione culinaria. Novità anche dal panorama nazionale con la presenza del maestro pizzaiolo Mauro Mancino, che delizierà i visitatori con le sue creazioni.

La Festa del Gusto Internazionale è un viaggio attraverso i sapori di oltre 10.000 km, dai prodotti locali a km 0 come il maialetto sardo, fino ai tacos e burritos della delegazione messicana. Un’occasione unica per scoprire e gustare le eccellenze gastronomiche di diverse culture, tutte riunite in un solo luogoSpettacoli Gratuiti e Intrattenimento.

Anche quest’anno si balla!

Ogni giorno sono previsti due spettacoli gratuiti che arricchiranno l’esperienza dei visitatori. La grande inaugurazione sarà affidata al performer di fuoco e luci Gionata Feuer Frey, che incanterà il pubblico con le sue esibizioni mozzafiato. Sabato sera, l’atmosfera si scalderà con il DJ set di Cris Djx, mentre la chiusura della manifestazione, Domenica, sarà all’insegna della nostalgia con una festa a tema anni ’70.

Ogni sera, da giovedì 11 a domenica 14 luglio, la piazza si animerà con sapori, suoni e spettacoli indimenticabili, offrendo ai visitatori un’esperienza culinaria e all’insegna della musica e del divertimento senza precedenti.





