Ok al numero chiuso a Cala Coticcio e Cala Brigantina.

Sì al numero chiuso per gli ingressi nella spiaggia di Cala Coticcio e Cala Brigantina. Ieri il consiglio direttivo, che si occupa della gestione del Parco, ha approvato disciplinari che vedono la fruizione del sentiero in zona di massima tutela, ma anche l’assegnazione del 75% delle cessioni di noleggio e locazione di imbarcazioni a residenti nell’area.

Sia a Cala Coticcio, che a Cala Brigantina, è stato confermato il numero chiuso, di 60 persone, per garantire il rispetto dell’ecosistema duramente colpito dal carico antropico. Per quanto riguarda le concessioni da diporto, invece, è stato assegnato il 75% del servizio ai residenti nell’area del Parco. Ovvero 270 imbarcazioni sulle 360 massime individuate come numero provvisorio.