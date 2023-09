Una nuova discarica documentata in via Rovigo a Olbia

Come la polvere nascosta sotto il tappeto, a Olbia vicino al cavalcavia di via Rovigo spunta una nuova discarica. Rifiuti di vario tipo abbandonati senza pietà e rispetto dei concittadini che pagano le tasse e ottengono in cambio i servizi.

Un lettore, infastidito dallo sfregio, ha documentato la situazione. “Questa è Olbia, la città in giacca e cravatta con le mutane sporche“, è il suo ironico commento.

