Maltempo per l’Immacolata, ciclone artico sulla Gallura

Nuova ondata di maltempo in Gallura.

Il maltempo si sta facendo sentire già da queste ore in Gallura, con forte vento e temperature in calo. Nelle prossime ore la situazione peggiorerà, con un’Immacolata all’insegna di piogge anche intense in tutta l’Isola.

Nel fine settimana il maltempo continuerà a colpire varie regioni dell’Italia. Nel dettaglio, venerdì ci sarà un peggioramento delle condizioni meteorologiche al nord, con possibilità di neve in pianura sul Piemonte. Anche al centro le nuvole aumenteranno e inizieranno le piogge in Sardegna.

Durante il weekend, il ciclone si allontanerà dall’Italia, portando le ultime piogge sabato sulle Isole Maggiori e sulla Calabria meridionale. Domenica ci sarà prevalenza di bel tempo grazie all’arrivo dell’alta pressione, anche se al nord potranno verificarsi alcune piogge. L’alta pressione continuerà a predominare sul bacino del Mediterraneo, includendo gran parte dell’Italia.

Le temperature torneranno a scendere su tutto il territorio dopo un leggero aumento nel corso della settimana. Tuttavia, bisogna tenere conto che i dettagli delle previsioni possono subire modifiche, poiché la traiettoria del ciclone potrebbe cambiare.

