Il vicesindaco di Tempio Addis.

L’interrogazione della consigliera di minoranza Sebastiana Carta dà modo al vicesindaco di Tempio Gianni Addis di aggiornare il Consiglio comunale sullo stato dell’iter per l’istituzione di una nuova Provincia della Gallura, sul territorio dell’ex Provincia Olbia-Tempio.

Addis riferisce di un incontro con l’assessore regionale degli Enti Locali Quirico Sanna e con il sub commissario per la Provincia per la Gallura, da quest’ultimo nominato, Pietro Carzedda, con i sindaci di quasi tutti i Comuni del territorio.

“Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha anticipato il mio intervento, rivendicando un ruolo paritario dei due centri principali del nord est come capoluoghi e assicurando che non ci saranno spazi per le guerre di campanile – è il racconto del vicesindaco – Un ruolo paritario di rilievo per altro riconosciuto da tutti gli altri comuni”.

Nelle speranze dei sindaci l’obiettivo dietro all’istituzione ex-novo della Provincia dovrebbe essere “non il solo recupero delle competenze in merito alla viabilità e all’edilizia scolastica, ma anche l’intervento nelle politiche sociali e del lavoro e l’assunzione di un ruolo guida nella promozione della coesione territoriale, senza, però, sopprimere gli enti intermedi, come Unioni dei Comuni e Comunità montane, men che meno quelle realtà che meglio funzionano”.

Ancora in discussione risulta invece essere il sistema di elezione della giunta provinciale, se a elezione diretta dei cittadini o attraverso un’elezione di secondo grado. La maggioranza di centrodestra in Regione starebbe valutando preferibilmente per la prima opzione, anche se questa sarebbe in contraddizione con la legge nazionale promulgata dall’ex ministro Graziano Delrio che prevederebbe la sola elezione indiretta dei Sindaci e dei consiglieri dei Comuni della provincia. “I tecnici della Regione – conclude Addis – stanno in questo momento lavorando proprio per sanare tale contraddizione”.

