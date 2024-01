L’allarme dal quartiere San Simplicio.

Anno nuovo, vecchi problemi a San Simplicio. Dopo il caso delle siringhe trovate attorno al parco Fausto Noce, arriva una nuova segnalazione disperata. Questa volta è una donna a denunciare lo stato in cui si trova il quartiere, che teme per le figlie.

Sul gruppo Facebook “Olbia-Quartiere San Simplicio” la residente ha lanciato un appello per una situazione che avviene nel rione da almeno due anni. “Da un paio di anni a questa parte mi sembra di vivere nella giungla, la notte non ne parliamo. Ragazzi visibilmente alterati che prendono a calci i dissuasori dei parcheggi sotterranei, gente che passa a urla come se li stessero scannando. Delinquenza come se non ci fosse un domani”.

La residente si lamenta per la presenza di giovani che compiono atti di vandalismo, disturbano la notte e non lasciano che la gente passeggi tranquilla. E’ il messaggio di una donna visibilmente preoccupata. “Sarà che sto invecchiando e sono mamma quindi vivo proteggendo le mie figlie – si legge nel post – ma può uno avere paura di uscire di casa e guardarsi intorno 3000 volte per non essere aggredito o altro? Spero che qualcuno prenda provvedimenti per farci tornare a vivere serenamente e non di aver paura di andare a prendere mia figlia a scuola alle 16 e lasciarla giocare un po’ in piazza San Simplicio perché ormai è diventata terra di nessuno. Tra poco si vota, sto aspettando con ansia. Scusate lo sfogo ma mi sento come un topo in gabbia”.

