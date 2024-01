“Ci sono siringhe”. L’unico parco di Olbia versa nel degrado

Diverse siringhe trovate attorno al parco Fausto Noce.

L’area del parco Fausto Noce, ma anche intorno ad esso, è piena di siringhe. L’unico parco di Olbia, poiché la città aspetta un nuovo polmone verde, è frequentato da tossicodipendenti che si fanno di eroina nelle panchine dell’area verde.

Le fotografie, scattate da un residente nel quartiere San Simplicio, ha preoccupato gli abitanti del rione, ma non solo, poiché il parco è molto frequentato da tutta la città, anche per la mancanza di zone verdi in altri quartieri, eccetto il centro storico.

“Pregiudicati e giovani leve che spacciano alla luce del giorno dalle finestre di casa loro – è l’appello lanciato da un residente sul gruppo Olbia -Quartiere San Simplicio -. Olbia sta crescendo bene per molti versi. Vogliamo farla crescere ancora meglio? Via il prosciutto dagli occhi. Attenzione ai bambini e ai signori della De Vizia a non ferirsi durante il lavoro per queste schifezze da quartieri degradati della peggior città del cartello della droga”.

Il quartiere San Simplicio ha da diversi anni diverse criticità ed è uno dei più pericolosi, a causa di differenti episodi che si sono verificati anche di giorno. Oltre a ciò esistono diversi fenomeni di degrado e abbandono dei rifiuti. Sui social sono quotidiane le segnalazioni su un rione che aspetta la rinascita e spera che il Pnrr possa salvare un’area così importante per la città, non solo perché è uno dei più antichi quartieri, ma soprattutto per la presenza della Basilica di San Simplicio e diversi reperti archeologici.

